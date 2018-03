De stemwijzer zegt dat ik op een ouderenpartij moet stemmen

'En wat zegt de stemwijzer?"



Zelfs de gemeente Amsterdam zegt dat als je er niet uitkomt, je de stemwijzer kunt proberen.



"En wat komt er bij jou uit, Theodor... dat wil je zeker niet zeggen?"



Ik wil het best vertellen. Het was 50Plus en nog een ouderenpartij.



Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt op dat soort belachelijke partijen te gaan stemmen, maar het is wel het resultaat wanneer ik mijn gevoel laat spreken - en dan ben ik bij het invullen van de test nog leugenachtig geweest.



Wanneer er vragen waren geweest in de trant van: 'Vindt u dat u iedereen een hersenschudding mag slaan die te veel lawaai of rotzooi maakt?', dan had ik 'ja' geantwoord.



Of: 'Vindt u dat u met een loden pijp in het geheim motoren die absurd veel lawaai maken in elkaar mag hengsten,' dan had ik zeker 'ja, uiteraard' ingevuld.



Ik bedoel: beschaving is beheersing, wat betekent dat je juist niet doet wat je geheime wensen zijn.