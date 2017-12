De stationshalvondeling kijkt rond maar ziet haar niet. Mama?

'Ketchup, alsjeblieft'

Hij kijkt naar het plafond, de pilaren, de balkons. De jongen zou de man of vrouw die dit gebouw gemaakt heeft best een hand willen geven. Maar genoeg ­gedroomd, er moet een rode trein gehaald worden. Toch mama? Mama?



Hij kijkt rond, maar hij ziet haar niet. Had ik maar de ogen van een kameleon, denkt hij. Hij steekt zijn neus in de lucht en probeert haar te ruiken, maar hij ruikt haar niet. Had ik maar het reukvermogen van een bloedhond, denkt hij. Hij legt een oor op de vloer en probeert haar rolkoffertjes te horen, maar hij hoort ze niet. Had ik maar de oren van een vleermuis, denkt hij.



Een oude vrouw ziet hem staan. Ze gaat moeizaam door haar knieën en vraagt aan het jongetje of alles goed is. Ze ruikt naar pepermuntjes. Hij zegt niets ­terug. Een politieagent vraagt hetzelfde, maar het jongetje zegt niets terug. De enige met wie hij nog wil praten, is Mickey Mouse.



In mijn hoofd leg ik altijd een andere foto naast de ­foto van de kleine stationshalvondeling neer. Op de ­andere foto loopt hij met zijn pleegouders door Disneyland. Het jongetje draagt een warme muts en zijn jas is dicht. Hij heeft nog steeds met niemand gepraat. Het enige wat hij de afgelopen weken heeft gedaan, is ­slapen en tekeningen van Mickey Mouse maken.



Mickey Mouse loopt op hem af, voor het kasteel van Doornroosje. De jongen fluistert iets in de grote oren van de muis. De muis knuffelt hem. Dan loopt het jongetje op zijn pleegouders af en spreekt hij voor het eerst.



"Ketchup, alsjeblieft."



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



