De SS-uitkering is een belediging

Oud-SS'ers ­krijgen een uitkering van Duitsland omdat ze tijdens de oorlog gewond zijn geraakt. Dit werd onlangs ontdekt en de Duitse overheid ging onderzoeken of de SS'ers nog recht hadden op deze uitkering. Ja, hoor.



"Dat ze vrijwillig bij de SS gingen, is geen reden om de uitkering in te trekken," zegt Duitsland, "dat ligt anders als ze oorlogsmisdaden begingen."



Wat een vreemde redenering.



Wie in de oorlog bij de SS ging, trad in buitenlandse dienst, hij trad in het leger van de vijand. Die vijand bezette Nederland tegen onze wil in. Misschien hebben die SS'ers zelf geen mensen dood­geschoten of gemarteld, hun leger heeft dat wel gedaan.