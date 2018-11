De Sinterklaasintocht: een van de gekke plannen uit de jaren 30

Een pantoffel­parade op de Apollolaan, de verkiezing van het lelijkste hondje in het Vondelpark, het loslaten van duiven op de Dam: de leden van het Initiatief-Comité Amsterdam voerden in de jaren dertig de gekste plannen uit om het leven in de hoofdstad een beetje op te ­vrolijken.



Daar was grote behoefte aan, want de wereld ging gebukt onder een loodzware economische crisis. Onder voorzitterschap van huisarts Maup de Hartogh trok het comité ten strijde tegen de heersende malaise.



Zo werd geld ingezameld voor het plaatsen van bloembakken in de binnenstad en kwam er een plan om een berg aan te leggen in het Amsterdamse Bos.