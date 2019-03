De schaduw van Baudet hangt over de Stopera

Natuurlijk heeft de opmars van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer en de provincies invloed op de Amsterdamse politiek. Reken maar dat de fractievergaderingen deze week in het teken stonden van de vraag: hoe gaan we deze partij stuiten?



Forum voor Democratie is in Amsterdam al een jaar actief in de raad, dus iedereen heeft kunnen wennen aan de partij. Het moet gezegd, de entree van de lokale vazallen van Thierry Baudet heeft niet gezorgd voor een aardverschuiving.



Annabel Nanninga is geen Baudet. Ze heeft het niet over een boreaal Amsterdam of over de ondermijning van de stad door universiteiten, journalisten, mensen die kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen.