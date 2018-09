De Russische staat als leugenmachine

'Nee, we weten van niks, dat heeft niks met ons te maken.' Enzovoort

Tot op de dag vandaag zal ik daarom nooit op GroenLinks stemmen, want een van de bloedgroepen waaruit die partij is ontstaan, was de CPN. Laatst las ik dat de oude Marcus Bakker nog op een verkiezingslijst van GroenLinks heeft geschitterd.



Van Martin van den Heuvel heb ik de stelling geleerd dat 'Russische overheidsdienaren altijd liegen, tenzij het tegendeel is bewezen'. Als een vertegenwoordiger van de Russische staat zich ook maar enigszins moet verantwoorden, zal die onmiddellijk de defensieve houding van het liegen aannemen.



Dat was al zo ten tijde van de tsaar, tijdens het Sovjetcommunisme werd het nog heviger, maar tegenwoordig heeft ook Poetin het liegen tot een staatsgewoonte verheven.



Of het nu gaat om dopingschandalen, het vergiftigen van spionnen, het neerhalen van de MH17 of om activiteiten van Russische trollen in Nederland, de eerste reactie van het Kremlin is steevast om daarover te liegen.



Nee, we weten van niks, dat heeft niks met ons te maken. Enzovoort.