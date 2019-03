De rolmodellen in mijn leven

Waren er voor mij Indische 'rolmodellen?' Spiegelde ik mij aan The Blue Diamonds of de Tielman Brothers? Of wilde ik net zo zijn als de Nederlands Indische schrijver Tjalie Robinson?



Nee!



Mijn rolmodellen waren The Beatles, Bob Dylan, en toen ik ouder was, wilde ik Gerard ­Reve zijn.



Zou het echt zo zijn dat je je makkelijker of prettiger identificeert met iemand die jouw kleur heeft?



Ik ken heus wel wat Indische jongens. Die hadden geen andere Indische jongens, of Indische meneren of mevrouwen als rolmodel.



O ja, voor ik het vergeet.