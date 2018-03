De verliezer stapt op zijn damesfiets en trapt zo hard dat hij een gat in de horizon achterlaat

"Hoe dans ik dan?" vraagt het meisje.

"Je danst alsof de muziek jarig is."



De gele muts blaast snel nog even een handkusje in de richting van het meisje.



"Ik ben dit toch niet waard, jongens? Kijk nou, jullie mooie schoenen worden helemaal nat. En het is inmiddels weer gewoon zeven graden boven nul, dus over een paar minuten zakken jullie allebei door het ijs."



"Jij bent dit waard. O, je bent het zo waard. Om eerlijk te zijn vind ik het bizar dat we maar met z'n tweetjes op het ijs staan. Er zouden hier tweehonderd mannen en vrouwen moeten staan," zegt de gele muts, net voordat hij door het ijs zakt.



De rode muts helpt de gele muts uit het nieuwbakken wak. De verliezer stapt op zijn damesfiets en trapt zo hard dat hij een gat in de horizon achterlaat.



"Ik ben blij. Ben jij ook blij?" vraagt het meisje aan de winnaar.



"Ik vind het wel zielig voor hem. Hij was ook maar gewoon een jongen met een hart. En misschien zakte hij wel eerder door het ijs omdat hij over een groter hart beschikt. Hoe lullig zou dat zijn?"



"Maar ik ben blij. Weet je waarom? Mijn vader is dol op grote parkeerterreinen. Die van de Makro bijvoorbeeld. Hij kan daar echt uren heen en weer lopen om naar de mooiste auto van het parkeerterrein te zoeken. En vandaag begrijp ik zijn zoektocht voor het eerst, want ik heb je gevonden."



"Ja, je hebt me gevonden. Hier is de sleutel. Zou je ­alsjeblieft nog een keer willen zeggen hoe ik dans?"



"Je danst alsof de muziek jarig is en jij het cadeau bent."



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



