De ring was niet het symbool, de ring wás het huwelijk

We liggen samen op de bank, de middelste en ik. We waren rechtop begonnen, maar zakten langzaam onderuit. Toen zijn we er maar echt voor gaan liggen.



Ik achter, zij voor. Haar hoofd op mijn arm, een voet tussen mijn benen. We kijken een film. Af en toe zakken mijn ogen dicht, maar haar gewiebel zorgt ervoor dat ik net niet helemaal verdwijn.



Ze houdt met twee handen mijn rechterhand vast. Haar vingers spelen met de ring om mijn vinger. De ring met de naam en de datum. Ze laat hem rondjes draaien.



Eerst een tijdje de ene kant op, dan naar de andere kant. Daarna beweegt ze hem op een neer. Tot aan mijn vingerkootje en terug.



Dan weer rondjes. Dan weer op en neer. Een tweede voet wordt tussen mijn benen gepropt, met haar heupen schuift ze zichzelf verder van de rand af. Dichter tegen mij aan.



Ik voel haar schrikken als de ring even later op de grond stuitert. Voorbij mijn vingerkootje geschoten, uit haar vingers geglipt. Ze weet niet hoe snel ze hem moet oprapen en weer om mijn vinger moet schuiven. Zo.



Er was een tijd dat ze dacht dat je zonder ring niet getrouwd was. De ring was niet het symbool van een huwelijk, de ring wás het huwelijk.



Ring om, getrouwd. Ring niet om, niet getrouwd. Een ring op het hoekje van een aanrecht maakte onrustig. Zodra het gehakt gekneed was, moest hij weer om. Getrouwd. Zo.