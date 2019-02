De rechter? Die wil toch gewoon rechtspreken?

Gisteren was ik weer bij mijn psychiater. Ze vroeg me waarover ik wilde praten.



"Je weet dat ik advocaat ben. Ik heb daar twee problemen mee... Ten eerste, wat ik erg storend vind, is dat ik te weinig op televisie ben. Ik word nooit gevraagd door Jinek, of Pauw of Twan. Nooit, terwijl ik de grootste misdadigers verdedig. Dat maakt me onzeker.



En dat brengt me meteen bij m'n tweede punt. Als ik onzeker ben, dan kan ik die jongens van de onderwereld minder goed verdedigen. En als ik die minder goed verdedig, kom ik helemaal nooit voor de televisie.