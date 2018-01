De PvdA heeft zo'n corrupte light-idealist als Moorlag nodig

Je hoeft geen groot kenner van de Nederlandse politiek te zijn om te beseffen dat Moorlag onmogelijk kan blijven

Hij is het niet eens met de samenstelling van de commissie, niet eens met de vraagstelling, niet eens met zichzelf, kortom: bonje in de rode familie, want zelfs neef Asscher, die dus eerst achter Moorlag stond, heeft afstand van hem genomen.



Maar ik wil toch een lans voor deze ridder breken.



De PvdA heeft namelijk zo'n corrupte light-idealist nodig.



Wie er nu voor de partij in de Kamer zitten, weten niet hoe ze zich moeten gedragen na het zetelverlies. Ze lijken op kinderen van pas gescheiden ouders die voor het eerst afzonderlijk kerst vieren.



Het verdriet is nog niet verwerkt en daarom komt het feest - noch bij pappa, noch bij mamma - van de grond.



Moorlag is de stoute oom. Hij geeft moeder de bloemen die hij in de tuin van de buren heeft geplukt. En daar is moeder heel blij mee.



Moorlag moet dus blijven als het galbultje van de PvdA.



