De prinses die alles beter wist

'Het volk," zei de prinses zuchtend, "wat weet dat nu? Men kan mij echt geen raad geven. Ik weet alles beter."



De lakei die de prinses in alles gelijk gaf, anders ging zijn hoofd eraf, zuchtte net als de prinses, en zei: "U weet inderdaad alles beter, prinses."



"Het volk is dom," zei de prinses.­



"Daar heeft u gelijk in, ­prinses."



"Maar jij behoort ook tot het volk, lakei!"



"Ja, ik behoor inderdaad tot het volk, prinses."



"Dus bent jij dom!"



"Inderdaad, prinses."



"Maar hoe kan het dan dat als jij dom bent, jij mij altijd gelijk geeft?"



Op deze vraag had de lakei niet gerekend. Hij moest even nadenken en zei toen: "Ik ben te dom om daar een antwoord op te geven, prinses."



"Precies, en daarom wil ik niet dat de inwoners van mijn land mij raad gaan geven over het Houtwoud. Regeren is eigenwijs zijn. Goede raad is duur en die kan ik betalen. Slechte raad komt van het volk."



Op dat moment kwam De ­Adviseur van de prinses binnen en zei: "Prinses, u moet echt uw volk raad vragen over wat er met het Houtwoud moet gebeuren."



"Absoluut niet," zei de prinses, "het volk is dom."



"Maar majesteit, ze weten meer dan u. U komt het paleis nooit uit."