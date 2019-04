De Pontsteiger: de lawaaiige landmark aan het IJ

Het is niet fraai, leedvermaak, maar gelukkig leven we in een tijd waarin we ook onze minder gunstige eigenschappen als onderdeel van de hele mens dienen te aanvaarden. Ik kon me dus onbezwaard verkneukelen over het nieuws dat bewoners van het onlangs opgeleverde peper­dure appartementen­complex de Pontsteiger gebukt gaan onder een ernstige vorm van geluidhinder.



Een kale huur van een kleine 2000 euro blijkt geen garantie voor een leven zonder kabaal. Het doorspoelen van de wc, het aanzetten van de stofzuiger, een dichtslaande deur: alle dagelijks handelingen van de buren klinken luid en duidelijk door in de woningen.