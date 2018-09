De pers moet Denk beter controleren dan we deden.

Als het moet, kloppen ze aan je deur en sluiten ze je op - als je geluk hebt

"Niemand controleert de vrije pers," liet zij de Perscontroleur weten, bij wie je trouwens het schaamrood op de kaken kon zien, vermoedelijk omdat het een niet-gehoofddoekte vrouw was die hem terechtwees en nota bene ook nog van Turkse komaf.



Gelijkwaardigheid is een begrip dat bij Denk niet sterk ontwikkeld is.



Er zijn twee zaken eng aan de Denkdictatuur.



Omdat we hun opvattingen zo wereldvreemd vinden - wie tegen de vrije pers is, is aantoonbaar een vijand van de democratie - merk je dat ze niet zo serieus worden genomen. We geloven hun domheid niet.



De Nederlandse pers lijkt angstiger voor Wilders dan voor Denk. Denk wordt gezien als een politieke kermisattractie, maar als je eenmaal in hun spookhuis binnen bent, blijken de griezels een heuse terreur voor te staan.