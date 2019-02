De opgestoken middelvinger van Airbnb naar de stad

Eind 2010 verscheen in Het Parool het eerste artikel over Airbnb, toen nog maar twee jaar oud. Het was een vriendelijk stuk over een nieuw fenomeen: let op, Amsterdammers, jullie kunnen geld verdienen met ­jullie woning.



Toen de deeleconomie nog sympathiek leek.



Uit een inventarisatie van artikelen over Airbnb door de jaren heen, blijkt dat de aanvankelijk welwillende toon langzamerhand plaatsmaakte voor kant­tekeningen. Uiteindelijk gingen alle alarmbellen af.



Begin 2012 zette toenmalig PvdA-wethouder Freek Ossel een eerste onderzoek in gang naar de omvang van vakantieverhuur. Toen stonden in ­Amsterdam 2700 woningen op Airbnb. Schattig: dat vonden we veel.