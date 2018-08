De opgeheven vinger: Vaak selectief, niet altijd effectief

Tegen Canada zetten de Saoedi's zwaar geschut in

Het handels­akkoord met Canada werd met onmiddellijke ingang bevroren en de Canadese ambassadeur uitgewezen. De 7000 Saoedische studenten in ­Canada kregen te verstaan dat ze hun studie beter elders kunnen voortzetten. De Saoedische luchtvaartmaatschappij vliegt niet meer op Toronto.



Dat de Saoedi's zulk zwaar geschut menen te kunnen inzetten, heeft een paar redenen. In de eerste plaats: ze weten dat er iemand in het Witte Huis zetelt die geen moeite heeft met autocratische regimes en voor wie mensenrechten weinig gewicht in de schaal leggen.



In de Saoedisch-Iraanse machtsstrijd heeft hij duidelijk partij gekozen voor Riad, dat vorig jaar de bestemming was van zijn ­eerste buitenlandse reis en waar hij een groots onthaal kreeg. Het is de ­Saoedische machthebbers natuurlijk ook niet ontgaan dat president Trump een flinke hekel heeft aan de Canadese premier Trudeau, die hij 'oneerlijk' en een 'slappeling' noemde.



In het verleden heb ik me weleens vrolijk gemaakt over en geërgerd aan het opgeheven vingertje waarmee sommige Nederlandse politici buitenlandse politiek bedreven. Het was vaak selectief en bepaald niet altijd effectief. Niettemin: in Van Mierlo's tijd was het Westen sterk en verenigd genoeg om tirannieke regimes tenminste tot luisteren en enige plooibaarheid te dwingen.



Anno 2018 liggen de mondiale kaarten anders. Maar nu Canada, Navo-bondgenoot en keurige democratie, zo ostentatief wordt gebruuskeerd door de Saoedi's, zou ik toch nog wel een keer het parool willen aanbevelen: laten we één, twee, vele vingertjes opheffen.



Paul Brill