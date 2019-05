De oorlog die niet voorbijgaat

Pam

Op deze dag denk ik altijd aan ­deze krant, Het Parool, en in het bijzonder aan het illegale Parool. Jaren geleden kreeg ik van de Paroolarchivaris een map met stukken en stukjes die mijn vader in WOII voor Het Parool heeft geschreven. Er zaten ook verslagen tussen die hij had gemaakt van de Londense radiotoespraken van ­koningin Wilhelmina.



Mijn vader schreef die stukjes vanuit zijn onderduikadres in Wijdenes, een dorpje in Noord-Holland aan het IJsselmeer. Op een nabijgelegen boerderij werkte hij als boerenknecht en daarom heb ik in mijn jeugd menig college van hem gehad over appel- en perensoorten.