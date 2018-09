De onbegrijpelijke empathie van de rechter voor de verkrachter

Is het gevoel fout dat de ­rechter je niet beschermt, maar je aanvalt?

Als een verkrachter zijn rechtvaardige straf niet krijgt, is het dan niet de plicht van het publiek om zich angstig te voelen? Is dat wat de rechter wil?



Wanneer een verkrachter van een verstandelijke gehandicapt meisje een mildere straf krijgt om zijn verblijfsvergunning niet in gevaar te brengen, is het dan vreemd dat men zich met alles verzet tegen asielzoekers die, als ze ­seksueel intimideren, blijkbaar vrij kunnen rondlopen?



Is dat wat de rechter wil?



Bedoelt de rechter door een mildere straf uit te spreken te zeggen dat de Afghaan nog recht heeft op die verblijfs­vergunning?



Als de rechter dat meent, hoe moet ik dan nog weten wat recht is en wat rechtvaardigheid? Denkt de rechter echt dat we door deze uitspraak asielzoekers hartelijker gaan verwelkomen? Is de woede die we nu door zo'n uitspraak ontwikkelen onrechtvaardig, populistisch?



Wie roept de rechters tot de orde?



Heeft die rechter nu niet Vrouwe Justitia verkracht?



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



Reageren? t.holman@parool.nl