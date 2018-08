De ode van Jesse Klaver was een kletspraatje

Opeens droeg Jesse Klaver van GroenLinks een 'ode' voor aan... Ja, aan wie eigenlijk? Aan iedereen geloof ik. "Aan de zorgverleners, de onderwijzers, de postbezorgers.... Jullie staan er niet alleen voor!" Lief natuurlijk.



Maar toen ik het hoorde krabden mijn tenen zich van plaatsvervangende schaamte onder het vloerkleed, en hield ik mijn handen, in een ingewikkelde greep voor mijn ogen en oren.



De politieke kleur van Jesse staat mij niet, maar daar gaat het mij niet om. Wat mij trof was dat alles, maar dan ook alles aan die 'ode' kitscherig, oppervlakkig en armoedig was.



Een ode is gedicht, een loflied. Nu is alles tegenwoordig een gedicht, maar bij Jesse was het een speech, een praatje. Een kletspraatje. Als het al poëzie was, was net nep-poëzie. "Dit is een ode aan de thuismedewerker die na een lange dag hard werken toch nog langsgaat bij die oudere mevrouw die zich niet zo lekker voelde..."



Een lelijke zin, geeft niet, het is toch geen poëzie, maar dan denk je: kom dan maar op met die ode voor die thuismedewerker. Maar het is alleen deze zin. Niets meer. Een nep-ode dus. Net of ik zeg: "Dit is een gedicht voor Koos die af en toe nog steeds op mijn schoenen pist..." Je verwacht dan, dan ik met dat gedicht kom, en niet bij die ene zin laat.