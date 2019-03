De NOS Voetbalpodcast is heerlijk voor een ramptoerist

Toen Martin Bril net was over­leden, kwam ­Ronald Giphart aan het woord over hun vriendschap. Hij vertelde onder meer dat hij van Bril had geleerd om mensen af te luisteren in ­cafés en restaurants.



Een verbijsterende uitspraak uit de mond van een schrijver/ columnist, want mensen afluisteren in cafés en restaurants lijkt mij een eerste levensbehoefte voor de nieuwsgierige geest. Persoonlijk heb ik zelfs een code­woord dat ik uitspreek tegen mijn vrouw (en zij tegen mij) als ik met mijn linker- of rechter­oor een interessant gesprek zit te volgen, en ik wil dat zij even haar mond houdt.