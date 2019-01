Een van mijn favoriete krantenrubrieken is Naschrift in Trouw. In Naschrift schrijven journalisten over de­ ­levens van onlangs overleden mensen. Soms zijn ze ­bekend, maar de mooiste naschriften handelen over de gewone mensen.



Vorige week las ik over Piet Hoekstra uit Joure. Een man die veertig jaar lang de melk rondbracht. Eerst met een bakfiets, toen met een uitgebouwde scooter en daarna met een SRV-wagen.



De naschriften die over bekende mensen gaan, raken me aanzienlijk minder. Bekendheid maakt levens ­onoverzichtelijk. Onrustig ook. Bekende mensen willen bekend blijven. Ze vechten tegen de obscuriteit, ­tegen de onbekende duisternis en huilen spiritus op vlammen die al jaren gedoofd zijn.