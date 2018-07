De mooiste glijbaan van de hele wereld stond in de Bijlmer

De mooiste glijbaan van de ­hele wereld was 15 meter lang en was te vinden onder ­metrostation Ganzenhoef in de Bijlmer, waar het kunstwerk van Karin Daan in 1976 was geplaatst om de opening van de metro­halte luister bij te zetten.



Zelden zal een kunstwerk in de openbare ruimte zo veel plezier hebben verschaft.



Generaties kinderen in de Bijlmer groeiden op met de dubbele glijbaan van Ganzenhoef. Met een goed stuk karton onder de billen gleed je zo de supermarkt van Jac Hermans binnen, om pas ter hoogte van de kaasafdeling tot stilstand te komen.



Het was de Bijlmer in optima forma.