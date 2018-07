De mond van jullie praat voor twee

We zitten buiten op een bankje, met z'n viertjes. Een been over een schoot. Een hoofd tegen een schouder. Een arm achter een rug langs. We kijken allemaal in dezelfde richting. Verderop staat een bruidspaar, zij in het wit, hij in het grijs. Twee meisjes ernaast draaien rondjes in gouden jurken. Het zijn de dochters, gokken we.



De bruid en de bruidegom zijn net aan komen lopen. Vers getrouwd. Ze werden opgewacht door hun gasten. Nu wordt er een toost uitgebracht. We zitten te ver weg om het te verstaan, maar af en toe komt er gelach onze kant op. Aan het einde gaan de glazen in de lucht. Op het bruidspaar.



"Hoe ging dat eigenlijk bij jullie? Heeft papa jou gevraagd?" De middelste kijkt me aan. Ik weet even niet of ik dit verhaal al verteld heb. Of deze vraag niet al eerder gesteld is, door een van de drie. Ze horen graag de verhalen over hoe het was toen zij er nog niet waren. Of toen ze er bijna waren; vertel eens het verhaal van toen ik geboren werd. Of toen ze er net waren; wat vonden jullie van mij toen ik een baby was?



Tegenwoordig praat ik voor twee. Ik ben de mond geworden van de jullie. Wat vonden jullie van mij?



We vonden je prachtig. Waren jullie blij? We waren heel blij.



"Waarom zeg je niks? Weet je niet meer hoe het bij jullie ging?" Ze kijken nu alle drie naar mij. Ledematen worden uit de knoop gehaald, zodat hun hoofden makkelijker mijn kant op kunnen draaien.