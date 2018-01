De microchip heeft Winston van zijn vrijheid bevrijd

Deze kat heeft dingen gedaan. Risico's genomen, vrijers gekwetst en gezinnen verlaten

"Het was een grote schok. Ik dacht echt dat ik hem nooit meer zou zien," zegt de vrouw.



Dan is de man aan de beurt. Hij zit in een grote gele stoel die op twee meter afstand van de televisie staat, maar de grote gele stoel staat met de rug naar de televisie toe. En vrijwel onmiddellijk begrijp je als kijker waarom Winston vijftien jaar geleden vertrok.



Hij had gewoon geen zin om elke dag met deze zeldzame onuitstaanbaarheid geconfronteerd te worden. In het volgende shot zit de man niet in de stoel, maar op de grond. Er zit een hond naast hem. Een bruine hond met een paarse bal in zijn bek.



Onderin in beeld verschijnt de tekst: But things have changed at home since he left. Vervolgens zie je nog een hond in de huiskamer liggen.



Winston kijkt naar buiten. Hij ziet er moe uit. Uitgeteld, maar niet weggecijferd. De vrouw aait hem over zijn verwaarloosde koppie en zegt dat ze denkt dat hij vast heel blij is dat hij weer thuis is.



Maar Winston is niet blij. Hij haat het hier. Hij haat het kattenluikje, hij haat het om op een koud balkon te moeten poepen en hij haat de vrolijke afbeeldingen die op zijn drinkbakje staan.



Zijn eigenaren hebben nooit echt naar hem gezocht. De man wilde wel een keer van die vermistposters ophangen, maar de inktcartridges waren leeg, de punaises waren op en er was snooker op de tv die achter hem stond.



Uiteindelijk heeft iemand Winston gevonden en hem naar de dierenarts gebracht. Die stuitte op een microchip en toen was het feest over. De slingers werden gewoon weer halsbanden. De microchip heeft hem van zijn vrijheid bevrijd.



Oude Winston kijkt in de camera. Hij denkt terug aan Parijs, aan zijn eerste acteerklus en aan de vrouw die hem leerde dansen. Hij heeft nergens spijt van.



"Je leeft maar negen keer," zie je hem denken onder de radiator.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



Reageren? james@parool.nl