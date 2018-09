De man die vroeger onzichtbaar was

De feestcommissie van zijn oude basisschool heeft van de gymzaal een discotheek proberen te maken. In het klimrek hangt een stroboscoop en aan het plafond hangen trosjes laconiek opgeblazen ballonnen. De reünie begint over vijf minuten, maar hij is er al. Dit moet zijn avond gaan worden.



Veertig jaar geleden zag niemand hem staan. Ook in dit gymlokaal niet. Hij was een geest. Tijdens trefbal gooiden zijn klasgenoten nooit in zijn richting, het was alsof ze het de bal niet wilden aandoen. Of hij was te ­onzichtbaar om geraakt te kunnen worden en te onbeduidend om gepest te worden.



Hij was jaloers op de kinderen die wel gepest werden. Pesten is verwerpelijk, maar de pester ziet de gepeste wel. De pester haat het dat de gepeste bestaat, maar de gepeste bestaat.



Hij bestond niet op de basisschool. Het is zelfs drie keer gebeurd dat hij gewoon de hele dag op school was, maar dat zijn leraar hem niet had gezien en hem als ­absent noteerde.



En hij zat helemaal vooraan in de klas. Op zo'n dag had hij meermalen oogcontact met de ­leraar, maar die keek kennelijk in zijn ogen rechtstreeks zijn achterhoofd uit.



Vanavond kan niemand door hem heen kijken, de man heeft een beslagen raam van zichzelf weten te ­maken. Hij is vier avonden per week in de sportschool. Armen als opgerolde matrassen en een buik die op een xylofoon lijkt.



En zijn internetonderneming is miljoenen waard. De man woont in een villa in Vogelenzang. Zijn vrouw speelt in een soapserie.



De oude gymlerares loopt op hem af. Er hangt helemaal niemand in de ringen onder haar ogen.



"Robin, toch?" vraagt ze.



"Nee, Boris."