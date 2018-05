We dronken kerstpakketwijn en droomden in canon

Maar het allerliefst keek ik uit mijn dakraam. Dan keek ik over de parkeerplaats heen naar het grote ­gebouw. Het gebouw van De Persgroep. Het gebouw waarin alle kranten zaten waar ik voor wilde schrijven.



Ik kan me nog een keer voor de geest halen dat ik met een bevriende rapper uit het dakraam hing. We dronken kerstpakketwijn en droomden in canon. We spuugden onze dromen in de richting van de maan.



Hij wilde kleding ontwerpen en ik wilde de huur kunnen betalen met schrijven. En hij wilde de nacht inruilen voor een gezin. Ik ook. En we wilden meer wijn. Veel meer wijn. Samen keken we naar de maan. We keken of ze onze dromen terug spuugde, maar de maan was die nacht gelukkig verre van lama-achtig.



Vorige week kwam ik hem tegen op Centraal Station. Al zijn dromen waren uitgekomen en die van mij ook.



Ik had een trui van hem aan. Er trok een zoontje aan zijn arm. In de halte van tram 26 zat een vrouw Het ­Parool te lezen. En mijn eigen zoon was het aantal trams op zijn vingers aan het tellen.



"Wie was die man op het station?" vroeg mijn zoon toen ik hem die avond naar bed bracht.



"Dat is een vriend van papa."



"En waarom zijn jullie vrienden?"



"Omdat we ooit een keer, vanuit het dakraam van mijn oude huis, een nieuwe opening in de maan hebben getikt."



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



james@parool.nl