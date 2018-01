De Leidsestraat is op haar mooist als ze voor je ligt

Haar toenmalige baas zei dat ze een uur had om al haar spullen te pakken, maar ze was na veertig minuten al klaar

Toen ze 32 was, werd ze een keer ontslagen. Haar toenmalige baas zei dat ze een uur had om al haar spullen te pakken, maar ze was na veertig minuten al klaar.



Ze denkt vaak aan die zin. "Ik geef je een uur om al je spullen te pakken."



Als iemand dat vandaag tegen haar zou zeggen, zou ze maar dertig seconden nodig hebben. Ze heeft gewoon niet zo veel spullen meer.



Vorige week donderdag stierf haar allerlaatste vriendin. Wanda stierf in haar slaap. Veel mensen vinden dat een vredige manier van gaan, maar de mensen die dat vinden, hebben overduidelijk nog nooit een nachtmerrie gehad.



De vrouw kijkt naar het kontje van haar broodje ­makreel. Ze moet denken aan het verhaal van Sjakie en de chocoladefabriek. Arme Sjakie moet een heleboel ­repen eten om uiteindelijk het gouden toegangskaartje te vinden. De vrouw hoopt dat dit haar laatste reep is en neemt een hap.



Ze kauwt alles tot een papje en voelt met haar tong of er iets scherps in het papje verstopt zit. "Weer niet," moppert ze. Ze kijkt naar het laatste stukje brood in haar hand en gooit het op de grond.



Het makreelvrouwtje kijkt naar hoe twee stofzuigerduiven het broodje opeten. Als het broodje op is, vliegt de ene duif weg, maar de andere blijft staan. De duif hapt naar adem, maar bijt enkel lucht. Dan valt de duif om. De vrouw schudt giechelend haar hoofd.



Ze pakt al haar spullen en loopt weg.



"Tot morgen, Sjaantje," schreeuwt de visboer.



Ze zwaait naar de visboer en loopt rustig in de richting van de zon die boven het Leidseplein hangt.



