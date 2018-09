De laatste lach van Rutte

Lacht Rutte nog? Het is enigszins flauw om het altijd maar over die lach van hem te hebben. Iedereen is het er echter over eens dat het niet alleen zijn handelsmerk is, maar ook zijn politieke panacee.



Hij is zijn lach. Hij is zelfs ­alleen maar lach.



Het is ook niet een gewone lach.



Het is de grimas van de angst, als hij weer eens in het nauw gedreven is. Het is de uitdrukking waarmee hij de kracht van zijn woorden verzacht of verhardt. Het is het masker van zijn persoonlijke hypocrisie, gefabriceerd uit ijzeren leugens die door een rubberen ruggengraat ­gevlochten zijn.



Die lach lijkt uitgewerkt.



De clichézin: 'Mijnheer is uitgelachen' dringt zich op, maar die is al te vaak vergeefs gebezigd. Steeds vond hij weer een nieuw lachje om zich ergens doorheen te slaan.



Cartoonisten maakten zijn metalen kaaklijn steeds ­breder.



Die lach heeft zijn lust verloren. Hij kan niet eens meer om zichzelf lachen.