De koning spreekt: 'Het volk! Ze wachten maar even'

Wij worden langzaam tot de plee van Europa omgevormd

"Hou op met je geleuter. Nee, een deel zal zeggen dat ik dikker ben geworden, dat ik nog steeds geen goede voordracht heb, dat ik raar in de camera keek, en een ander deel zal zeggen dat het allemaal weer mooi was. De monarchie is het wormvormig aanhangsel van een natie die we hebben weggegeven aan een Europa dat op ons land neerziet omdat ze vinden dat we een te grote mond hebben voor ons formaat. Wij worden langzaam omgevormd tot de plee van Europa."



"De meerderheid houdt van u en uw vrouw, Majesteit."



"De meerderheid... Wij vorsten weten dat we omgebracht worden door een meerderheid, gedood door een minderheid en vermoord door een eenling. In onze democratie heeft de meerderheid mij het zwijgen opgelegd. Ik spreek met de mond van de minister. Ik lieg zijn gelogen woorden en juich als een circuszeehond voor de democratie."



"U moet naar de koets, Majesteit... U moet naar het volk zwaaien."