De kleine Kluivert weer net zo gedisciplineerd als onder Keizer

9 november 2018: een 8 voor Justin Kluivert

Zouden we allemaal de enigen zijn geweest die aan Justin Kluivert een matige toekomst in ­Rome toeschreven? Vooralsnog kijken we ­allemaal op ons neus. Ik zag de kleine Kluivert voetballen uit tegen CSKA en hij speelde weer net zo gedisciplineerd als soms onder Marcel Keizer.



Bij Jong Ajax had hij de opdracht diep te gaan zodra Nouri de bal aan de voet had. Daarop werd voortdurend de nadruk gelegd, tot ze er allebei

gek van werden.



Bij Roma zagen we de sprints zonder bal terug, evenals het meeverdedigen, het kaatsen als dat de beste oplossing was en hij zette twee keer een medespeler voor de keeper.