We hebben als ­familie de taxichauffeur gedag gezwaaid, mijn vrouw en ik hebben samen de koffers naar boven getild en daarna heb ik in mijn eentje de kinderen genegeerd die zichzelf meteen aan een iPadinfuus hebben gegespt.



Ik begreep ze wel. Er was geen vakantiedag voorbijgegaan dat ik niet verzuchtte: wat jammer dat ze nu niet even met hun iPad ophoepelen. Maar de iPads hadden niet mee gemogen op vakantie. Ene Maxima had het verboden.



"Ja, voor haar eigen kinderen," hadden de onze geroepen en na een snelle google op mijn eigen iPad moest ik ze gelijk ­geven. Maar dan ben je in een woordenoorlog met mijn vrouw alleen maar ­onderweg naar je eigen ondergang.



Ik staar in een grandioos lege koelkast. Etenswaar dat niet uit zichzelf is weggelopen kan maar het beste in een luchtdichte rode broodtrommel met handvat en groot wit kruis richting een laboratorium.



Ik trippel de trap alweer af. In gedachten verzonken slenter ik over straat en bedenk me dat ik in gedachten verzonken slenter en dat dat vrij meta is. En dat ik niet weet wat dat betekent. Meta? Had die niet ooit een problemenrubriekje in de Margriet?