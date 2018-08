De ideologie van Facebook is gevaarlijk kleinburgerlijk

Hij kan presidenten verkiezingen laten winnen met één druk op de knop

Overdrijf ik als ik stel dat het soms net lijkt of we aan de vooravond staan dat we onze democratie beter aan Facebook kunnen uitbesteden, zodat het Nederlands parlement voor een paar honderd miljard te koop is?



Wie weet.



En wie koopt ons dan?



Als je machtiger bent dan de overheid, dan wordt censuur de belangrijkste maatstaf van je ideologie. Wat wel mag wordt dan bepaald door wat niet mag.



Gelukkig is het zover nog niet.



Zoals het er nu uitziet, is de ideologie van Facebook gevaarlijk kleinburgerlijk. Wat afwijkend is en grenzen zou kunnen verleggen, houdt kleinburgerlijkheid tegen.



Het zou verstandiger zijn als Zuckerberg de censuur op Facebook verlaat door er transparantie voor in de plaats te zetten. Met Jekyll (en Hyde) liep het slecht af, en koning Midas deed uiteindelijk afstand van zijn vermogen om alles in goud te veranderen. Zuckerberg zal dat ook moeten doen. Maar dat gaat niet gebeuren.



Facebook denkt dat het groeit door zogenaamd smaakvol te censureren maar is nu een chirurg die alles om de tumor wegsnijdt in plaats van het gezwel zelf.



