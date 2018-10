Zijn collega's hadden het al zien aankomen. Zij zagen alle signalen

Oscar werkte bij een reclamebureau toen zijn burn-out als een blusvliegtuig door zijn schedel begon te vliegen. Hij was bezig met een slogan voor een nieuw soort drinkyoghurt toen het licht uitging.



Zijn collega's hadden het al zien aankomen. Zij zagen alle signalen, hij zag alleen zijn verantwoordelijkheidsgevoel. Hij moest de dingen afmaken. Hij moest blijven presteren. Hij moest zijn baan behouden.



Je verantwoordelijkheidsgevoel boven jezelf plaatsen, misschien is dat wel wat de hofleverancier van de burn-out is.



Heleen zat gewoon thuis op de bank, toen de zijkanten van haar hersenen leken te verstenen. Ze was een serie aan het kijken. En niet omdat ze het zelf wilde, maar omdat al haar vriendinnen die serie al hadden ­gezien. 'Je loopt achter, Leen!' schreven haar vriendinnen dagelijks in de groepsapp.



Heleen had het gevoel dat ze iets miste, dus keek ze alle 20 aflevering in 24 uur. De serie ging over een druilerige man die heel veel geld voor een drugsbaas moest witwassen. Ze vond er geen bal aan, maar ze keek het, omdat ze niet achter wilde ­lopen.



Zelfs in haar rustmomenten had ze het gevoel dat ze bij moest blijven.



Al twee jaar zitten ze thuis. Ze hebben nergens kracht voor.



De hond moet uitgelaten worden. Oscar loopt naar de keuken en zet de keukendeur op een kier. Na het naar de keuken lopen, moet hij zeker vier uur rusten.



"Nam je weer eens te veel hooi op je vork, schat?" vraagt Heleen.



"Ja, en te veel benzine op mijn lepel."



"Dan hoeven we alleen nog maar op een vonk te ­wachten," zegt ze lachend.



"Deze week las ik in Trouw een interview met cultuurfilosoof Maarten Coolen. Hij zei dat het niet zo is dat ­bepaalde taken je te zwaar worden, nee, het wordt je te zwaar om iemand te zijn."



"Daarom zitten we hier, lief, en blijven we voor altijd niemand."



