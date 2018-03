De hersens van Albert zijn permanent geschud

"Mijn broer kocht in een manie een Harley plus garage. Ik acht dekbedden bij de Ikea. Da's het verschil."



Ik ontmoette Cornelie vorig jaar op het Depressiegala. Juriste, moeder, geslaagde vrouw. Maar ook een beetje druk. Cornelie is wel vaker druk. Dan zit ze boven de lijn, om er na de dip in te schieten, zoals vaak bij een bipolaire stoornis. Cornelie is veel van alles.



Maar haar broer is net wat meer. Deze week plaatste Cornelie een hartenkreet op Facebook. Over Albert (niet zijn echte naam), ook bipolair, die daarnaast sinds een auto-ongeluk lijdt aan hersenletsel. De duivel schijt op een grote hoop, zeggen ze, maar het lot kan er ook wat van.



Op de foto zie ik gelijkenis. Een regelmatig gezicht, goed haar, dezelfde bruine ogen. Maar niet dezelfde blik. Vroeger was Albert cameraman. Nu bereist hij de wereld in zijn hoofd. Grote verhalen heeft hij. Zeilen in Sidney. Een trip naar Afrika. Zijn gebutste kop is vergeten dat hij gedurende zijn depressies maandenlang alleen de wanden van de inrichting ziet. Ooit reed hij 's nachts naar het AMC, parkeerde en liep terug naar zijn huis in Wassenaar. Blootsvoets over de snelweg.



Sinds november is hij manisch en weigert medicijnen. Hij dwaalt in badjas door de dorpsstraat, klampt vrouwen aan. "Ik wil met je trouwen!" Geschrokken deinzen ze achteruit. Geschrokken deinst de maatschappij achteruit.



Gedwongen opname is lastig voor elkaar te krijgen, zegt Cornelie. "Wanneer ben je een gevaar? Ik ben zo bang dat hij in elkaar wordt geslagen als ie de verkeerde aanspreekt. En hoezo mag hij nog autorijden? Hij beweegt als een dronkenman. Zien ze hem pas als hij iemand aanrijdt? Hoe ver moet het uit de hand lopen voor er wordt ingegrepen?"