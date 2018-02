De heren van VI zijn een stel pavlov-clowns

Aangezien ik in een links-feministische bubbel ben opgegroeid, was het heel goed voor mij dat ik op mijn achttiende ­autorijles kreeg. Zo kon ik elke week een uur lang naar het ­gezonde volksgevoel van mijn autorijleraar luisteren.



In die tijd was op tv te zien hoe een vrouw aan een andere vrouw de liefde verklaarde en ten huwelijk vroeg, ik denk in Love Letters of All You Need is Love.



Nou, dat was nieuws, het homohuwelijk was nog niet eens ingevoerd.



De dag erna besprak ik dit alles eens rustig met Wim, mijn autorijleraar.