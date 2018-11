De helden van mijn vader blijken niet zulke helden te zijn geweest

Dit zul je nooit kunnen. Je bent een gewone Indische jongen

Ik was veertien, vijftien.



Toen ik later geschiedenis ging studeren, stond er op het bord: 'Hoe is het eigenlijk gebeurd - Leopold von Ranke.' We leerden dat objectiviteit moeilijk is vast te stellen en vaak niet bestaat. We moesten leren alles vanuit verschillende perspectieven te bekijken.



'Hoe beschrijft de Duitse pers Hitler, en hoe de Nederlandse? En hoe de Engelse? Welke argumenten kloppen niet? Welke wel?'



Misschien, zo meende ik soms, had mijn vader wel gelijk met Vietnam. Maar die gedachte verdrong ik, geholpen trouwens door mijn docenten.



Welke opvattingen zijn er na de Tweede Wereldoorlog niet allemaal veranderd? De helden van mijn vader, Churchill en Kennedy, blijken niet zulke helden te zijn geweest. En mijn oude helden - ja, Che en Lenin - al helemaal niet.



Hoeveel leugens hebben zij niet verteld?



Nieuws heeft een evolutionaire functie, leerde ik. Als het nieuws klopt, weet je bijvoorbeeld of en hoe je je moet verbergen of waar je naartoe moet. Fake news zou tot je ondergang leiden.



Is dat zo?



Alles waar mijn vader in geloofde - Indië, het kolonialisme - was na de oorlog vernietigd. Waren zijn opvattingen vals, of fake?



Ik heb hem daarom uitge­lachen.



Sommige opvattingen van hem heb ik nu ook. De rat knaagt.



