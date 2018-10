De handel in drugs is een miljardenbusiness geworden

Brill

Songs uit een vorig tijdvak geven soms een verrassend inkijkje in veranderende mores. In 1934 schreef en componeerde Cole Porter het aanstekelijke I Get a Kick Out of You. In het lied komen diverse verlokkingen langs, maar niets en niemand kan de ik-figuur zo bekoren als zijn/haar geliefde. Een van de strofes luidt:



Some get a kick from cocaine

I'm sure that if I took even one sniff

That would bore me terrifically too

Yet I get a kick out of you



Cocaïne is opgevoerd als een genotmiddel dat in Porters kringen kennelijk niet uitzonderlijk of omstreden was. Hij voelde zich niet verplicht om aan deze 'kick' een bestraffende lading te geven.



Dat is met terugwerkende kracht extra opvallend, omdat in datzelfde jaar 1934 de regering van president Franklin Roosevelt nog maar pas de Prohibition, het verbod op de productie en verkoop van alcoholische dranken, had herroepen.



De uit 1920 stammende wet had alleen maar contraproductief gewerkt, maar de sfeer van verder­felijkheid die rond alcohol hing, verdween natuurlijk niet met de opheffing van het verbod. Over drugs werd nauwelijks gesproken.