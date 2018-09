De Grote Verliezers

Deze week gingen Lievelingsmeisje en ik naar de Stadsschouwburg om de voorstelling Oedipus te zien. Als een soort goedmakertje voor ons culturele geweten, aangezien de rest van de week alleen maar in het teken stond van The Sopranos bingen.



Onderweg naar het theater twijfelde ik wat ik in m'n Instagram Story zou gaan zetten: 'motherfucking Oedipus' of 'Sofokles in this bitch'.



Het stuk over de man die gedoemd is om (spoiler alert) onbewust zijn eigen vader te vermoorden en zijn moeder te huwen is een tragedie naar mijn hart.



Vooral als het modern aangekleed is met Oedipus als een man die aan de vooravond staat om president van het land te worden en op diezelfde avond alles verliest, terwijl hij tegelijkertijd alles wint waar ie z'n leven lang voor gevochten heeft.