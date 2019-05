De GP in Zandvoort start 3 mei 2020

Zaterdag over precies een jaar leest u op deze pagina alles over hoe het Max Verstappen in Zandvoort is vergaan tijdens de Grote Prijs van Nederland. Terwijl iedereen gefocust is op Ajax, blijkt Formula One Management (FOM), eigenaar van de Formule 1, zondag 3 mei 2020 als wedstrijddag te hebben geprikt.



Verwacht wordt dat de FOM dit tussen de Grand Prix' van Spanje en Monaco (12 en 26 mei) wereldkundig maakt. Het betreft een driejarige verbintenis, plus twee optiejaren.



Aldus strijkt na 35 jaar de koningsklasse van de autosport weer op Nederlandse bodem neer. Een internationaal sportspektakel dat circuiteigenaar Bernhard van Oranje & Co zo'n 40 miljoen euro per jaar gaat kosten.