De glasbak klinkt precies zoals die mensen zich voelen

Ik stop mijn dromen in de flessen die willen breken en mijn geheimen in de flessen die niet willen breken

"En daarom is dit mijn favoriete soort. Dit zijn de flessen die flessen willen blijven. Ze willen niet breken, want als ze breken, geven ze mijn geheimen vrij," zegt de man. Ik kijk naar zijn nagels. Ze zijn vuil. De nagels van de man dragen een rouwband.



"Ik stop mijn dromen in de flessen die willen breken en mijn geheimen in de flessen die niet willen breken. Kijk, in deze fles zit een droom," vervolgt hij. In de fles die hij in zijn hand heeft, zit nog een laagje witte wijn.



"Wat voor droom?" vraag ik.



"Gewoon een mooie."



Hierna gooit de man nog zesentwintig dromen en twee geheimen in de glasbak. Ik hoop dat de dromen op elkaar klimmen en dat er een paar dromen uit de opening kunnen ontsnappen. De man geeft een vriendschappelijk tikje op de bovenkant van de glasbak en zegt: tot morgen.



"Dit ding begrijpt me. We zijn familie van elkaar. Hoor maar" - de man slaat zachtjes met wat knokkels op zijn schedel - "we zijn allebei hard van buiten, maar gebroken van binnen."



Dan loopt hij naar de slijterij. Om van de glasbak naar de slijterij te komen, hoeft hij maar dertig stappen te zetten. De man zet vijf flessen witte wijn, vijf flessen ­rode wijn, een fles whisky, een fles wodka en twee flessen bruine rum op de balie. De vrouw die achter de balie staat, zegt niets. Dit is niet haar oorlog.



Hij loopt met volle tassen de Prinsengracht op. Ik breng mijn mond naar de opening van de glasbak en fluister: "Kom op, dromen. Kom op!!!"



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



