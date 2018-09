De Franse en Hollandse slag onder de loep gelegd

Ze hebben kosten en baten van het vertrek uit de EU totaal verkeerd ingeschat

Dat laatste geeft aan dat de werkelijkheid vaak maling heeft aan clichéwijsheden. Door economen en ondernemers wordt nogal eens geschamperd over de Franse manier van zakendoen.



Maar wat bleek twee maanden geleden? De PSA-groep (van Peugeot en Citroën) kon melden dat Opel, in 2017 overgenomen van General Motors, voor het eerst in achttien jaar weer winst had gemaakt.



Een deskundige vertelde me ooit een amusant verhaal over de beginfase van de aanleg van de Kanaaltunnel. Franse en Britse ingenieurs kwamen bij elkaar om over de planning en uitvoering van de werkzaamheden te praten.



De Fransen hadden minutieuze tekeningen en uitgewerkte berekeningen bij zich; de Britten waren slechts gewapend met een globaal werkplan, hun houding was: we komen elkaar bij het graven wel tegen.



Een lichtzinnigheid die soms leuk is, maar ook desastreus kan uitwerken, zoals we zien bij het brexitdrama. Wat een drama is die fiere keuze voor een nieuwe splendid isolation geworden!