Maar waar kenden we elkaar toch van? Ik was veertien jaar ouder, maar hij informeerde toch of we misschien vriendinnen hadden gedeeld.



We kwamen tot de conclusie dat het café Eik en Linde moest zijn. Daar kwamen de enige mensen die we ge­zamenlijk kenden.



Ik kwam Menno nadien onregelmatig tegen. Wanneer ik hem zag, spraken we meteen over poëzie. Op een avond trof ik hem in café Schiller en zei hij: "Weet je wie nu mijn redacteur bij de uitgeverij is?" Ik wist het niet. "Jouw dochter," zei hij, alsof hij haar veroverd had.



Een klein jaar terug hoorde ik dat het niet goed met Menno ging. Hij had een hartkwaal. Zijn gedichten bereikten sindsdien een ongelooflijke diepgang. Lees het na in de in 2016 verschenen bundel Slordig met Geluk.



De ene na de andere regel beneemt je de adem.



'Aarde, hier komt een eerzaam lichaam aan.'



In een ander gedicht zegt hij: 'Ik zoek niet langer woorden voor vergaan.'



Hij beschrijft hoe hij steeds dichter bij de dood komt. In het gedicht Intensive Care schrijft hij: 'Twee weken in mijn eigen graf gekeken/ zo diep dat ik het haast begeven had.'



Het gedicht dat erop volgt, heet: Afscheid van mijn ­lichaam met daarin de regels: '(...) en voor het eind van deze avond zakt de dood mijn longen in'.



Een longontsteking werd Menno fataal.



Ik buig diep voor hem en troost me met zijn verzen.



