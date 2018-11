De elite wil je een bepaalde weldenkendheid opdringen

"Hoe komt het dat je in Italië nergens meer Latijn kunt spreken, maar alleen Italiaans?"



Het antwoord luidde in 1968: "Omdat taal verandert. Het oude Nederlands kunnen wij ook niet meer begrijpen en ­lezen."



Dat leek me een logische verklaring.



Later hoorde ik dat het misging met het Latijn toen men een grammatica ging vaststellen. Wat er toen gebeurde, was dat de elite zijn best deed om die taalregels te handhaven, want dat gaf status, terwijl het gepeupel zijn eigen dialect bleef spreken met wat half­begrepen taalregels waardoor het huidige Italiaans ontstond.



Het Latijn werd de taal van de elite.