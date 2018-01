De dromen dat ze opnieuw doodgaat, dat zijn de ergste

"Dag schat, stap maar gauw in de auto. Lekker gevoetbald? Jemig, je bent zeiknat."



"Is niet erg, hoor. Mag de radio aan? Put your skin on my skin, on my skin."



"Ken je dit liedje?"



"Dat is van David Guetta. Ik kan heel goed Engels, dat weet je toch. Love it when we touchin', love it when we fuckin', my love. Mama, wat betekent dat?"



"Eeeeh, dat David Guetta iemand heel aardig vindt."



"O ja."



"Hé lieverd, vannacht gebeurde het weer, hè."



"Mmmm."



"Wat is er nou steeds?"



"Ik ben gewoon b."



"Bedoel je bang?"



"Jahaa."



"Had je die enge droom? Over oma?"



"Niet zeggen!"



"Sorry."



"Love it when we touchin'... Zeg maar O. als je haar bedoelt. Ik word verdrietig als je dat woord zegt. Droom jij ook weleens over O.?"



"Vaak. De dromen dat ze nog leeft. En dan opnieuw doodgaat. Dat zijn de ergste. Wat droom j..."



"Hé mam! Ik ken een jongen en die heet Axel."



"Goh."



"Da's beter dan oksel."



"Daar heb ik niets tegen in te brengen."



"Weet je wat ik vanmorgen bedacht? Als je Jasmijn kunt heten, kun je ook Mijn Jas heten."



"Interessant. Maar kunnen we het er nog even over hebben?"



"Weet je dat de KNVB heeft gezegd dat Nouri al eerder hartproblemen had? Volgens mij liegen ze. Dat zeggen ze alleen maar voor die ouders. Zodat die niet denken dat het zomaar gebeurde."