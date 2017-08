De dag daarna kneep je niet meer in mijn hand

Er is een land waar het altijd schemert. Je ging erheen, jouw nagels roodgelakt. Je droeg een nachthemd en je gouden armbandjes. Je had je koffiepot al klaargezet. Nog even iets halen van boven. Viel je toen de zon nog niet op was? Toen je weg reisde uit een leven van bewustzijn en stilletjes in de mist verdween?



Uren later vond mijn vader je onder aan de steile trap. De plas met bloed was al geronnen. In de ambulance trok je je verder terug uit het licht van de morgen, trauma-artsen openden in de OK jouw schedel. Jouw roodbruine haar bedekte nog maar de helft van je bolletje toen ik je zag.