De carnavalskraker: de enige kraker waar de VVD van houdt

Erg aantrekkelijk klinkt het niet, de slibvelden. Als projectontwikkelaars met elkaar om de tafel gaan zitten om een klinkende naam te bedenken voor een woon­gebied in ontwikkeling sneuvelt een suggestie als De Slibvelden doorgaans in de eerste ronde, samen met De Leprozenkolonie en Klein Tsjernobyl.



Maar dat is precies de bedoeling. Aantrekkelijk moet het vooral nergens klinken in de berichtgeving over de paar hectare grond op de voormalige waterzuivering in Noord die door de gemeente is toegewezen als vervangend woonoord aan de krakers van de ADM.



De beroemde vrijhaven voor stadsindianen gaat in december dicht en de bewoners moeten ergens heen.