De beste verhalenvertellers hoeven niet veel te zeggen

De laatste maanden ben ik verliefd geworden op het korte verhaal. Gedurende mijn middelbareschool­periode was ik het ook al een tijdje, maar toen had mijn verknochtheid meer met luiheid te maken. Ik wilde niet lezen, dus las ik alle boeken die een beperkte ­omvang hadden.



Die Verwandlung, Animal Farm, The Snows of Kilimanjaro, The Old Man and the Sea, als een boek meer dan tweehonderd pagina's telde las ik het niet.



Wat dat betreft zit ik weer op de middelbare school. Als ik het niet binnen drie uur uit kan lezen, wil ik het niet lezen.