Het 'overtreden' van die wet (wie meer heeft verdiend, zoals Matthijs van Nieuwkerk, moet dat kunnen verantwoorden, en blijkbaar kan hij dat, evenals die 30 collega's van hem), in een tijd dat de publieke omroep bezuinigt, terwijl die publieke omroep zelf aan invloed en gezag inboet, laat zien dat die wet een waardeloos stuk papier is.



Voor wie uitzonderlijk is, bestaat de wet niet - terecht - maar hij was juist gemaakt om uitzonderlijkheid niet uitzonderlijk te salariëren.



Anders gezegd: hoe goed moet van Nieuwkerk wel niet zijn dat hij twee tot drie keer meer dan het wettelijke toegestane salaris mag verdienen? Is hij drie keer beter dan een minister?



Misschien wel, maar dan nog...



Als scholier sorteerde ik ­boeken uit op het Waterlooplein. Antiquaar 'Meester Massie Mulder' zei een keer ­tegen mij, terwijl hij prijzen in de boeken zette en ik hem vroeg hij goed zijn geld kon verdienen: "Wie meer verdient dan hij waard is, krijgt sores, wie minder verdient dan hij waard is, heeft sores, en wie geen sores heeft, heeft hier geen kraam."



Kortom: als Matthijs en zijn kornuiten te veel verdienen, zullen ze dat wel merken. Maar een wet die stelt hoeveel geld ze maximaal in hun loonzakje mogen vinden, terwijl ze twee, drie loonzakjes per keer krijgen, is nutteloos geworden.



Het perverse van hun salaris is niet de hoogte, maar dat wij zien hoe ze zich uit zo'n wet kletsen.



