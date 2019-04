De angst staat steeds vaker aan de rand van mijn bed

Ik moest weer voor een check-up naar dr. Somsen, mijn cardioloog, en ik was belachelijk zenuwachtig toen ik bij het Cardiologie Centrum naar binnen ging, want Duivel Schuld­gevoel had weer bezit van me genomen.



Dat ik Duivel Schuldgevoel duivel noem, is eigenlijk onterecht. In zijn stem hoor ik die van artsen, mijn moeder en vader, vrouwen en vriendinnen, vrienden en stomme televisiepresentatoren die me voorhouden dat ik gezond moet eten, wat aan lichaamsbeweging moet doen en geen stress moet veroorzaken en hebben.



Ik doe dat allemaal niet, en dus komt Schuld­gevoel voor mijn geestesoog, met mijn hart op een dessertschaal omringd door een aorta met keihard vet.