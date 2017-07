Dat Theo gisteren 60 zou zijn geworden, is onvoorstelbaar

Theo van Gogh zou gisteren zestig jaar zijn geworden.



We 'vieren' dat elk jaar met de ouders van Theo, en elk jaar schieten me dan weer andere anekdotes te binnen.



Zo herinner ik me dat Van Gogh in Groningen iets moest vertellen over een film van hem en ik was mee. Het werd een gezellige avond, maar uiteraard waren we te laat voor de laatste trein naar Amsterdam en Theo wenste niet in een hotel te overnachten, dus moest er een taxi worden gebeld om ons 's nachts naar Amsterdam te rijden.



Aanvankelijk konden we geen taxi vinden, wat Van Gogh hogelijk verbaasde. Plots zagen we drie lege taxi's staan, maar toen die ons ook niet wilden meenemen, begon Van Gogh - en ik geloof dat ik me ook niet onbetuigd liet - die chauffeurs uit te schelden.



Terwijl ik niet verder kwam dan 'Stelletje klootzakken!' had Van Gogh plotseling toegang tot een zeer uitgebreid taalregister, waarmee hij de chauffeurs zodanig wist te beledigen dat één van hen uit zijn auto stapte om een tik aan Van Gogh uit te delen. Maar hij miste. Van Gogh daarentegen bleek een zeer snel reactie­vermogen te hebben en miste niet.



Toen wilden de andere chauffeurs ook uit hun auto stappen, en terwijl ik allemaal opgezwollen lippen, kapotte oogkassen en uitgescheurde neuzen voor me zag, hoorden we opeens een politiesirene vlak achter ons en werd door de politieluidspreker gezegd: "Heren, stop daarmee!"



Vervolgens legde Theo aan de agenten uit wat het probleem was, en tot mijn stomme verbazing wisten die een taxi op te snorren die ons voor een alleszins onbehoorlijk bedrag naar Amsterdam wilde rijden.



Wat ik me herinner is dat ik, eenmaal in de taxi, in een diepe ronk terechtkwam en pas wakker werd in Amsterdam, waar ik als eerste een luidruchtig snurkende Theo zag.



Het vreemde is dat dit in mijn gedachten een paar jaar geleden is gebeurd, maar in werkelijkheid moet dit zo'n twintig jaar geleden zijn. Als je ouder wordt, brokkelt in een herinnering ook de tijd af. Jaren duren tegenwoordig een week.



Dat Theo gisteren zestig zou zijn geworden, is onvoorstelbaar.



Wat voorstelbaar is, is de jongen die ik kende toen we beiden nog jong waren. Om me die te blijven herinneren moet ik veel vergeten, terwijl wat ik moet vergeten actueel blijft: dat Theo vermoord is.



